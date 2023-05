Auf Dampferfahrt nach Hamburg gereift: Wettiner-Prinz verkauft jetzt eigenen Gin

Dresden - Nicht nur Passagiere schipperten im April auf dem Schaufelraddampfer "Dresden" bis (fast) nach Hamburg und zurück. An Bord des Schiffes war auch ein 250-Liter-Fass voller Gin aus der Moritzburger Manufaktur "Destillate Prinz von Sachsen".

Kapitän Andreas Weber (51, l.) und Destillateur Michael Gerlach (34) stoßen vorm Dampfer mit Gin an. © Petra Hornig

Wettiner-Prinz Nils von Sachsen (44) und sein Destillateur Michael Gerlach (34) holten nun das Fass in Dresden an Land und füllten eine auf 600 Flaschen limitierte Edition ab.

"Sowohl Geschmack als auch Farbe haben sich während der Schiffsfahrt verändert", bestätigt Gerlach.

"Durch die Schiffsbewegung wurde die Reife im Holzfass intensiviert. Der Gin nahm eine Farbe wie Kräutertee an. Die Zitrusaromen traten in den Hintergrund, Melisse und Wacholder wurden gestärkt", so der 34-Jährige.

Kapitän Andreas Weber (51) verkostete am Freitag an Land "seinen" Gin: "Er schmeckt wirklich gut."