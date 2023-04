Dampferfahrt nach Hamburg: "Dresden"-Expedition ein echtes Abenteuer

Lauenburg - Ahoi Hamburg! Der Dampfer "Dresden" der Weißen Flotte ist am Montag nach fünftägiger Fahrt in Lauenburg (Schleswig-Holstein) angekommen. Ein Highlight war das Treffen der "Dresden" mit dem 1900 in Dresden erbauten Raddampfer "Kaiser Wilhelm", der den Gästen aus Sachsen am Ostermontag entgegen geschippert war. Mit dem Raddampfer "Kaiser Wilhelm" legen die 151 Fahrgäste am Dienstag die letzte Etappe in den Hamburger Hafen zurück.