A17 bei Dresden ab Freitagabend voll gesperrt: Das ist der Grund

Dresden - Die A17 ist zwischen der Anschlussstelle Gorbitz und dem Dreieck Dresden-West ab Freitagabend für mehrere Stunden voll gesperrt.

Aufgrund einer Baumaßnahme ist die A17 zwischen der Anschlussstelle Gorbitz und dem Dreieck Dresden-West ab Freitagabend voll gesperrt. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und dem frühen Samstagmorgen (maximal bis 4 Uhr) geht in Fahrtrichtung Dresden nichts mehr, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Grund für die kurzzeitige Vollsperrung ist dabei der Abriss einer alten Verkehrszeichenbrücke sowie die Errichtung einer neuen.

Autofahrer werden unterdessen an der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz über die B173 zur A4-Anschlussstelle Wilsdruff umgeleitet.