A17 bei Dresden ab Freitagabend voll gesperrt: Das ist der Grund
Dresden - Die A17 ist zwischen der Anschlussstelle Gorbitz und dem Dreieck Dresden-West ab Freitagabend für mehrere Stunden voll gesperrt.
Im Zeitraum zwischen 22 Uhr und dem frühen Samstagmorgen (maximal bis 4 Uhr) geht in Fahrtrichtung Dresden nichts mehr, wie die Autobahn GmbH mitteilte.
Grund für die kurzzeitige Vollsperrung ist dabei der Abriss einer alten Verkehrszeichenbrücke sowie die Errichtung einer neuen.
Autofahrer werden unterdessen an der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz über die B173 zur A4-Anschlussstelle Wilsdruff umgeleitet.
Während die Vollsperrung nach maximal sechs Stunden wieder aufgehoben werden soll, kündigte die Autobahn GmbH aufgrund der Baumaßnahme zusätzlich noch vereinzelte Fahrstreifensperrungen bis zum Montag an. Ein ähnliches Unterfangen hatte Ende Februar bereits für eine Sperrung auf der A4 gesorgt.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa