Sperrung an der Budapester Straße: Stau im Berufsverkehr

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Nach der Vollsperrung der Brücke Budapester Straße über dem Abschnitt Ammonstraße stauten sich im morgendlichen Berufsverkehr Autos auf den Umleitungsstrecken.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Nach der Vollsperrung der Brücke Budapester Straße über dem Abschnitt Ammonstraße stauten sich im morgendlichen Berufsverkehr Autos auf den Umleitungsstrecken, insbesondere in Richtung Innenstadt.

Die Blechlawine staute sich auf der Brücke Budapester Straße vor allem in Richtung Innenstadt, auch DVB-Busse waren betroffen.
Die Blechlawine staute sich auf der Brücke Budapester Straße vor allem in Richtung Innenstadt, auch DVB-Busse waren betroffen.  © Thomas Türpe

Wer aus Richtung Plauen kommend ins Zentrum wollte, musste am Montag Geduld mitbringen.

Teils stand die Blechlawine auf der Budapester Straße bereits ab Höhe Lidl. Der Abfluss über die Brückenrampe zur Ammonstraße verlief zäh.

Nach einem Unfall auf der A17 musste zudem die Auffahrt Südvorstadt gesperrt werden, was erschwerend hinzukam. Am Vormittag beruhigte sich das Verkehrsgeschehen.

Seit heute: Abschnitt auf Brücke Budapester Straße komplett dicht - Umleitung!
Dresden Baustellen Seit heute: Abschnitt auf Brücke Budapester Straße komplett dicht - Umleitung!

Aufgrund der breiten Berichterstattung im Vorfeld ist allerdings anzunehmen, dass viele Autofahrer die Route von vornherein zu umfahren versuchten.

Bau- und Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne) will die Sperrung "innerhalb von Tagen" wieder aufheben lassen.

Dazu soll schnellstmöglich eine provisorische Stützkonstruktion mit Betonplatten unter den Brückenpfeilern (Bereich Ammonstraße) errichtet werden. Danach könne der Verkehr wieder jeweils einspurig über die Brücke geführt werden, so Kühn.

Seit Donnerstag müssen Autofahrer Umleitungen fahren, da die Brücke Budapester Straße über dem Abschnitt Ammonstraße in beide Richtungen voll gesperrt wurde.
Seit Donnerstag müssen Autofahrer Umleitungen fahren, da die Brücke Budapester Straße über dem Abschnitt Ammonstraße in beide Richtungen voll gesperrt wurde.  © Thomas Türpe
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Auch auf der Brückenrampe staute sich der Verkehr.
Auch auf der Brückenrampe staute sich der Verkehr.  © Thomas Türpe

Die Sperrung der Brücke sei erforderlich gewesen, nachdem sich viele Lkw-Fahrer nicht an die Tonnagebeschränkung (7,5 Tonnen) gehalten haben sollen, welche die Stadtverwaltung am 8. Mai festgelegt hatte. Mit weiteren Baumaßnahmen will das Rathaus die Brücke noch weitere zehn Jahre erhalten.

Titelfoto: Thomas Türpe

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