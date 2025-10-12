 12.202

Ausbau von Bundesstraße in Dresden: Hier ist eine neue Vollsperrung nötig

Ein Bundesstraßen-Ausbau westlich von Dresden schreitet voran! Dafür muss ab Montag eine weitere Vollsperrung eingerichtet werden.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Der B6-Ausbau in Dresden-Cossebaude schreitet voran! Ab Montag muss dafür die Straße "Amselgrund" voll gesperrt werden.

Die Straße "Amselgrund" an der B6 in Cossebaude ist im Rahmen der laufenden Ausbaumaßnahmen ab Montag dicht. (Archivbild)
Die Straße "Amselgrund" an der B6 in Cossebaude ist im Rahmen der laufenden Ausbaumaßnahmen ab Montag dicht. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Wie das Landesverkehrsamt mitteilte, wird der dort befindliche Bachdurchlass ab dem Einlaufbauwerk saniert.

Ziel sei es, neue Stahlbetonrohre zu verlegen, um das Gewässer über eine Länge von rund 40 Metern und in einer Tiefe von bis zu sechs Metern unter der Straße hindurchzuführen. Zusätzlich würden Versorgungsleitungen ins Erdreich eingebracht und eine bestehende Stirnwand instandgesetzt.

"Diese Arbeiten sind technisch anspruchsvoll und bilden einen wesentlichen Bestandteil der Gesamtmaßnahme zur Verbesserung der Infrastruktur und Gewässerführung", heißt es.

Für Notfälle werde eine Zufahrt als Rettungsgasse eingerichtet. Anwohner und Garagennutzer seien angehalten, das Befahren des Provisoriums auf ein Minimum zu begrenzen und Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereichs, vorzugsweise entlang der Friedrich-August-Straße, abzustellen.

"Die Umleitung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt weiterhin über die Friedrich-August-Straße und Weistropper Straße", erklärte eine Behördensprecherin.

