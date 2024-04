02.04.2024 18:18 Drei City-Baustellen in Dresden: Die Aufreißer von der SachsenEnergie

Nicht nur die Stadt Dresden baut an wichtigen Verkehrsachsen. Auch die SachsenEnergie arbeitet jetzt monatelang an Fernwärme-Projekten in drei Stadtteilen.

Von Hermann Tydecks

Dresden - Nicht nur die Stadt Dresden baut an wichtigen Verkehrsachsen. Auch die SachsenEnergie arbeitet jetzt monatelang an Fernwärme-Projekten in drei Stadtteilen. Die Dresdner können sich auf neue Baustellen "freuen". © Stefan Sauer/dpa In Pieschen verdichtet der kommunale Energieversorger ab diesem Monat sein Fernwärmenetz. In der Torgauer Straße wird bis Mitte Juni ein neuer Anschluss verlegt. Während der Arbeiten muss die Straße voll gesperrt werden.

In der Inneren Neustadt werden auf der Metzer Straße Fernwärmekanäle und -bauwerke erneuert. Die Arbeiten starten am kommenden Montag. Für die ersten beiden Bauabschnitte ist bis Juli eine halbseitige Sperrung zwischen Ritter- und Albertstraße notwendig, Parkplätze gibt es nur noch begrenzt. Im letzten Bauabschnitt im August und September kommt es zur Vollsperrung der Metzer Straße. Monatelange Sperrung in Aussicht Ab kommenden Montag wird die Fiedlerstraße zwischen Fetscher- und Lortzingstraße gesperrt. © Steffen Füssel Auch in der Johannstadt werden in der Fiedlerstraße zwischen Fetscher- und Lortzingstraße Kanäle und Bauwerke in zwei Bauabschnitten saniert. "Insbesondere die Isolierung der Rohre, deren Abdichtung sowie die Gleitlager werden erneuert. Außerdem erhalten die Fernwärme-Rohre neue Kanalhauben, die die Rohre abdecken", erklärt eine Sprecherin. Ab kommendem Montag wird der Abschnitt bis Ende Oktober voll gesperrt. Der Zugang zu den Friedhöfen und Netto bleibt möglich.

