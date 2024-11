Fünf Wochen lang entfallen Züge zwischen Hauptbahnhof und Neustadt: Das ist der Grund!

Dresden - Bahnverkehr in Dresden über fünf Wochen beeinträchtigt! Ab dem heutigen Sonntag müssen bis zum 8. Dezember (4 Uhr) zahlreiche Züge zwischen dem Hauptbahnhof und der Neustadt entfallen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Nur so kann ab dem 9. Dezember der östlich gelegene Teil der Brücke abgebrochen und anschließend neu gebaut werden. Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang 2026 andauern.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, müssen am Kreuzungsbauwerk neue Gleis- und Weichenverbindungen sowie eine dazugehörige Oberleitungsanlage errichtet werden.

Im Fernverkehr beginnen und enden einige Intercity-Züge der Linie Dresden-Köln in der Neustadt.

In den kommenden Wochen müssen Pendler und Reisende folgende Einschränkungen im Nahverkehr beachten:

Innerhalb Dresdens stehen als Alternative die DVB-Linien 6 und 10 (zwischen Hauptbahnhof und Neustadt mit Umstieg in Mitte) sowie die Linien 7 und 8 (zwischen Hauptbahnhof und Industriegelände) zur Verfügung. In Tagesrandlagen fahren Ersatzbusse zwischen Hauptbahnhof und Neustadt mit Halt in Freiberger Straße und Mitte.