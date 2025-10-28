Großbaustelle in Dresden soll früher als geplant fertig werden: Das ist der Grund dafür

Dresden - Bald ist Aufatmen angesagt! Die Großbaustelle in Laubegast soll früher als ursprünglich geplant fertiggestellt werden. Damit endet für Betroffene eine harte Durststrecke.

Noch laufen auf der Österreicher Straße im Bereich des Lidl-Marktes die Bauarbeiten. © Eric Münch

"Die Arbeiten kommen aufgrund einer sehr guten Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern und der Bauüberwachung gut voran", teilte eine Stadtsprecherin auf TAG24-Anfrage zum Grund für den erwarteten früheren Abschluss der Maßnahmen mit.

Vor der Freigabe müssten nur noch Restleistungen an Straße und Fahrleitungsanlage erledigt werden.

"Es deutet alles auf einen früheren ÖPNV-Start Mitte oder Ende November hin", erklärte DVB-Sprecher Falk Lösch (60) gegenüber TAG24. Ursprünglich hätten die Verkehrsbetriebe mit einem Ende der Bauarbeiten vor Weihnachten im Dezember gerechnet.

Vor allem bei Händlern und Anwohnern dürfte der Abschluss des im März 2024 begonnenen Großprojekts für große Erleichterung sorgen. Mit einem Fest soll bereits am Donnerstag, von 16 bis 22 Uhr, die Eröffnung der Österreicher Straße gefeiert werden. "Unter anderem gibt es Spiel, Spaß, Spannung und Unterhaltung für die ganze Familie", heißt es in einer Ankündigung der Laubegaster Gemeinschaft auf Facebook.