Havarie in Dresden: Straße voll gesperrt, Arbeiter vor Ort

Dresden - Hier geht jetzt gar nichts mehr: Nachdem ein Teil der Industriestraße in Trachau am Donnerstagnachmittag eingebrochen war, musste nun die Fahrbahn zwischen Böttgerstraße und Wilder-Mann-Straße voll gesperrt werden.

Im Bereich der abgesackten Stelle kann die Industriestraße mittlerweile vorübergehend nicht mehr befahren werden. © Ove Landgraf

Ein rosa Quadrat ist um das entstandene Loch aufgesprüht. Arbeiter waren am Montagmorgen mit einer Nasssäge vor Ort, um den Straßenbelag in diesem Bereich aufzuschneiden.

"In sechs Metern Tiefe ist der Anschluss an einen Hauptkanal - wahrscheinlich altersbedingt - gerissen", erklärte Torsten Fiedler (61), Sprecher der Dresdner Stadtentwässerung, gegenüber TAG24 zum Vorfall. Normalerweise werde über die Leitung das Regenwasser eines Gullys abgeführt.

Aufgrund der undichten Stelle sei es zu einer Ausspülung gekommen. "Daraufhin sackte der Asphalt ab", so Fiedler weiter.

Für eine Reparatur müsse zunächst das Erdreich ausgehoben und stabilisiert werden. "Die Kosten für die Schadenbeseitigung belaufen sich auf circa 10.000 Euro."