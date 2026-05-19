Wegen Bau von Nord-Stromtrasse in Dresden: Einschränkungen rund um A4-Abfahrt

Dresden - Der Stromtrassen-Bau zwischen Mickten und dem Umspannwerk Rähnitz im Dresdner Norden dauert an. In den kommenden Wochen rücken die Arbeiten in Richtung A4-Abfahrt Dresden-Wilder Mann vor. Für Anwohner und Pendler bedeutet das Verkehrseinschränkungen!

Rund um die A4-Abfahrt Dresden-Wilder Mann kommt es zu Verkehrseinschränkungen. © Roland Halkasch

Nach Angaben von SachsenEnergie soll die Großenhainer Straße von der Kalkreuther Straße und der Neuländer Straße aus ab 26. Mai nur noch stadtauswärts erreichbar sein.

Ab voraussichtlich Mitte Juli sollen Anwohner der Kalkreuther- und Neuländer Straße wieder in beide Richtungen auf die Großenhainer fahren können. Der Bauabschnitt soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden.

Ab Ende Juni finden zudem weitere Arbeiten in der Straße Alttrachau ab Wilder-Mann-Straße und auf der Tichatscheckstraße bis zur Guts-Muths-Straße statt. Die Straßen sollen in den Bereichen voll gesperrt werden. Anwohner sollen ihre Wohnungen weiterhin über Gehwege erreichen, hieß es.

Mit den derzeitigen Arbeiten auf der Franz-Lehmann-Straße soll hingegen Anfang Juli Schluss sein.