Wegen Bau von Nord-Stromtrasse in Dresden: Einschränkungen rund um A4-Abfahrt
Dresden - Der Stromtrassen-Bau zwischen Mickten und dem Umspannwerk Rähnitz im Dresdner Norden dauert an. In den kommenden Wochen rücken die Arbeiten in Richtung A4-Abfahrt Dresden-Wilder Mann vor. Für Anwohner und Pendler bedeutet das Verkehrseinschränkungen!
Nach Angaben von SachsenEnergie soll die Großenhainer Straße von der Kalkreuther Straße und der Neuländer Straße aus ab 26. Mai nur noch stadtauswärts erreichbar sein.
Ab voraussichtlich Mitte Juli sollen Anwohner der Kalkreuther- und Neuländer Straße wieder in beide Richtungen auf die Großenhainer fahren können. Der Bauabschnitt soll bis Ende 2026 fertiggestellt werden.
Ab Ende Juni finden zudem weitere Arbeiten in der Straße Alttrachau ab Wilder-Mann-Straße und auf der Tichatscheckstraße bis zur Guts-Muths-Straße statt. Die Straßen sollen in den Bereichen voll gesperrt werden. Anwohner sollen ihre Wohnungen weiterhin über Gehwege erreichen, hieß es.
Mit den derzeitigen Arbeiten auf der Franz-Lehmann-Straße soll hingegen Anfang Juli Schluss sein.
Mehrere neue 110-Kilovolt-Hochspannungstrassen im Stadtgebiet
Die Bauarbeiten sind Teil eines größeren Projekts. Der Netzbetreiber will damit das Hochspannungsnetz in Dresden verstärken. Dazu zähle der Bau der unterirdischen Hochspannungskabeltrasse zwischen Mickten und Rähnitz, die seit März 2025 andauern.
Da laut SachsenEnergie der Bedarf an privatem und industriellem Strom seit Jahren enorm steigt, plant der Betreiber mehrere neue 110-Kilovolt-Hochspannungstrassen im Stadtgebiet.
Neben der Trasse vom Umspannwerk Mickten/Dresden-Neustadt zum Umspannwerk Rähnitz entsteht derzeit eine weitere Stromtrasse zwischen dem Umspannwerk Dresden-Klotzsche und dem in Rähnitz.
"Große Infrastrukturprojekte bringen auch Einschränkungen mit sich. SachsenNetze bedankt sich bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis und ihre Geduld", hieß es vonseiten SachsenEnergie.
Titelfoto: Bildmontage: Christian Charisius/dpa//Roland Halkasch