Da droht Stau-Chaos: Brücke Budapester Straße bleibt bis zu drei Monate dicht

Dresden - Weil sich laut Baubürgermeister Stephan Kühn (46, Grüne ) viele Lasterfahrer nicht an die Tonnagebeschränkung (bis 7,5 Tonnen) auf der Brücke Budapester Straße hielten, musste das Bauwerk im Abschnitt Ammonstraße wegen Einsturzgefahr voll gesperrt werden . Aus der erhofften kurzfristigen Lösung wird jedoch nichts: Das Bauwerk muss wochenlang gesperrt bleiben, bis die geplante Notstütze steht.

Die zweizügige Brücke Budapester Straße ist Dresdens neues Sorgenkind, muss für Wochen gesperrt bleiben. © Steffen Füssel

Die Umleitungen mit Stau-Ärger werden die Dresdner noch mindestens sechs bis zwölf Wochen lang ertragen müssen. So lange werde es laut Kühn dauern, Schwerlaststützen mit Pressen im Bereich zweier Brückenpfeiler nahe der Ammonstraße zu errichten.

Diese sollen das Bauwerk dauerhaft unterstützen, damit die Brücke weiter auf Schäden untersucht werden und der Verkehr eingeschränkt wieder rollen kann. Bei Materialproben nach Anschlagen der Schallüberwachung hatte die Stadt sieben frische Drahtbrüche allein in dem kritischen Bereich festgestellt.

Doch das ist nur die erste "Wundversorgung". Mittelfristig soll "eine ultrahochfeste Betonplatte mit zusätzlicher Längsbewehrung" eingesetzt werden, was laut Brücken-Experte Steffen Marx (56) rund zehn Millionen Euro kosten könnte.

"Da kommt was auf uns zu", so Kühn mit Blick auf die noch fehlende Finanzierung.