Riesen-Bauarbeiten: Dresdner Hauptbahnhof heute den ganzen Tag gesperrt!

Dresden - Am heutigen Samstag wird der Hauptbahnhof in Dresden für 24 Stunden komplett gesperrt. Reisende müssen sich deshalb auf teils große Umwege einstellen.

Doch was so knapp kommuniziert wurde, hat weitreichende Folgen für Fahrgäste! Wie genau diese an ihr Ziel kommen, wurde umfangreich geplant und jetzt näher vorgestellt.

Grund für die Sperrung sind Arbeiten der DB Infra Go an den Strecken, Gleisen und Signalen, wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilte. Der Netzbetreiber der Deutschen Bahn würde dabei im Dresdner Stadtgebiet tätig werden, was für große Einschränkungen sorge.

Die Anzeigetafeln im Hauptbahnhof bleiben wohl (mal wieder) leer. © Holm Helis

Die S1 aus Schöna endet bereits in Reick. Von dort geht es mit einem Bus zum S-Bahnhof Strehlen und weiter zum Hauptbahnhof. Bis zum Anschlusszug am Bahnhof Neustadt kommt man dann mit Straßenbahnen der extra für diesen Tag eingerichteten Linien 25 und 26.

Die S1 aus Meißen und S2 vom Flughafen enden am Bahnhof Neustadt. Zum Hauptbahnhof geht's mit den Bahnen 25 und 26. Wer in Richtung Pirna und Sächsische Schweiz will, steigt am Hauptbahnhof in den Bus nach Reick und dort in die S1.

Die S3 von und nach Tharandt fällt komplett aus. Es fahren Ersatzbusse.

Der RE15 nach Hoyerswerda und RE18 nach Cottbus beginnen erst in Neustadt. Reisende kommen mit den zusätzlichen Straßenbahnen dahin.

Selbiges gilt für Fahrgäste auf den Linien RE1/RB60 (Görlitz), RE2/RB61 (Zittau/Liberec), RE50 (Leipzig) sowie der S8 nach Kamenz.

Wer sonst vom Hauptbahnhof aus mit der RB31 nach Elsterwerda fährt, muss zunächst mit einem Ersatzbus nach Friedrichstadt und dort in die Regionalbahn umsteigen.

Die Züge RE3 aus Hof und RB30 aus Zwickau und Chemnitz enden in Klingenberg-Colmnitz. Von dort fährt ein Schienenersatzverkehr-Bus zum Dresdner Hauptbahnhof. Er hält an allen Stopps, an denen sonst auch die Züge halten.

Der RE19 nach Altenberg fährt an dem Tag erst ab Heidenau. Es wird keinen Ersatzverkehr zwischen Dresden und Heidenau geben.

Züge des Fernverkehrs, also ICE, IC und EC, enden in Dresden-Neustadt. Zum Hauptbahnhof geht's mit den Bahnen 25 und 26.

Einzig der EC nach Prag wird mit einem Bus ersetzt, der zwischen Dresden-Neustadt und Ústí nad Labem pendelt.