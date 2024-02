26er-Ring: DVB reaktivieren legendäre Straßenbahnlinie

DVB-Fahrer Jürgen Bernhard (63) fuhr die "26" bereits und hat auch am Freitag die Ehre. © Holm Helis

Weil die Deutsche Bahn (DB) am morgigen Freitag den Zugverkehr inklusive S-Bahnen am Hauptbahnhof baubedingt einstellen muss, schicken die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) als Ersatz vorübergehend die Straßenbahnlinie 26 zurück in die Spur.

Die genießt Kultstatus, fuhr schon vor 115 Jahren auf dem später im Volksmund nach ihr benannten 26er-Ring.

Dieser zieht sich um die Innenstadt, verläuft (bis heute) über Straßburger Platz, Lennéplatz, Wiener Platz, Bahnhof Mitte, Marienbrücke, Bahnhof Neustadt, Albertplatz und Albertbrücke.

Ab 1909 fuhr die Linie 26 auf dem Ring. Bis 1928 am Sachsenplatz noch über den nicht mehr existierenden Holbeinplatz (heute beginnt dort die Dürerstraße) und bis 1949 in der Neustadt noch über die Glacisstraße.

"Mit einigen zeitlichen Unterbrechungen und der späteren Verlegung zu den Endpunkten Johannstadt und Zschertnitz war die 26 bis zur Liniennetzreform 2000 im Einsatz", sagt DVB-Sprecher Christian Schmidt (46).