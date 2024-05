Dauerbaustelle Österreicher Straße: Ab nächster Woche fahren wieder Bahnen nach Laubegast

Die neue Linie 44 wird eine sogenannte Wendefahrt. Sie startet in Laubegast/Kronstäder Platz und endet auch wieder dort. Die Tram fährt dann über die Leubener Straße, die Bodenbacher Straße zur Zwinglistraße, weiter über Straßburger und Lennéplatz in Richtung Hauptbahnhof.

Zuvor musste an der Kreuzung Österreicher/Leubener Straße ein provisorischer Gleisbogen im ersten Abschnitt des riesigen Bauvorhabens errichtet werden. Die Arbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Die neuen Gleise sind bereits vollständig verlegt, aktuell wird der kleine Abschnitt zwischen Leubener Straße und Kronstädter Platz noch frisch asphaltiert.

Noch bis Freitagfrüh ist die Durchfahrt der Leubener Straße in Richtung Altlaubegast und Österreicher Straße gesperrt. Danach können Autos wieder von und nach Kleinzschachwitz über die Leubener/Österreicher Straße fahren. © Tina Hofmann

Zudem wird die Linie 46 Niedersedlitz mit Laubegast verbinden.

Sie fährt ebenfalls von Laubegast/Kronstädter Platz über die Leubener Straße, Altleuben und die Berthold-Haupt-Str. nach Niedersedlitz und zurück.

Der Ersatzverkehr über die Busse EV4 und EV6 verkehrt nur noch zwischen Laubegast und Tolkewitz. Am Schulcampus erfolgt wie bisher der Umstieg in die verkürzten Tramlinien 4 und 6.

Der Umstieg in Richtung Tolkewitz zwischen Bus und Bahn erfolgt im Zuge der Neuerungen ab kommender Woche an der Leubener Straße. Der Umstieg von Bus auf Bahn in Richtung Niedersedlitz an der Laibacher Straße.

Während des nun am 21. Mai startenden Bauabschnitts finden umfangreiche Tiefbau- und Gleisarbeiten entlang der Wehlener Straße zwischen der Schlömilchstraße und der Kreuzung Leubener/Österreicher Straße statt.

Läuft alles nach Plan, dann sind alle Bauphasen Ende 2025 beendet, zuvor wird der provisorische Gleisbogen wieder zurückgebaut und der vorhergehende Zustand der Linienführung über die Österreicher Straße wieder hergestellt.

Alle Informationen zu den neuen Tramlinien und den Umleitungsstrecken findet ihr bei den DVB.