Verkehrsversuch bei Carolabrücke startet bald: Das kommt auf die Dresdner zu

Die Carolabrücke soll nach dem Willen des Bauamts fahrradfreundlicher werden. © Steffen Füssel

Vom 2. September bis zum Ende des Jahres will die Stadt eine veränderte Radverkehrsführung an der viel befahrenen Carolabrücke testen, hieß es in einer Mitteilung. Schon am Montag sollen die Umbauarbeiten beginnen.

Für die Dauer der Umbauarbeiten (19. August bis 1. September) wird es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen rund um die Carolabrücke kommen.

Von Montag, dem 19. August bis Freitag, den 23. August und vom Montag, 26. August bis Samstag, 31. August wird zwischen Albertplatz und Carolaplatz die linke Fahrspur durch eine reine Linksabbiegerspur ersetzt.

Zwischen 9 Uhr bis 15 Uhr wird an diesen Tagen zudem die rechte Geradeausspur gesperrt.

Am Samstag und Sonntag (24./25. August) wird die Rechtsabbiegerspur Köpckestraße gesperrt. Eine Umleitung zwischen Wigardstraße und Albertbrücke wird eingerichtet.



Am Sonntag, dem 1. September soll dann die Brücke in Richtung City voll gesperrt werden. Umgeleitet wird wieder über Wigardstraße und Albertbrücke.

Die Stadt begründet den geplanten Verkehrsversuch mit einem "besonderen Konfliktpotential" zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern an der wichtigen Elbquerung. Der Versuch soll Abhilfe schaffen und so für "mehr Sicherheit" sorgen.