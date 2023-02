So schön wird das "Hotel am Terrassenufer": Vom Abrisskandidat zum neuen Schmuckstück

Dresden - Für die einen Schandfleck, für die anderen Stadtgeschichte: Der Anblick des "Hotels am Terrassenufer" an der Carolabrücke sorgte jahrzehntelang für erbitterte Diskussionen. Nun soll der DDR-Bau aufgehübscht werden.

Der Dachaufbau, die öffentlich zugängliche Bar und Schwingfenster sind als optische Neuerungen auf der Fassade des Hauses geplant. © Visualisierung Fassadenentwurf Knerer und Lang

An den Bauten der sogenannten Ostmoderne in Dresden scheiden sich die Geister. Was die einen als erhaltenswertes Zeugnis der Vergangenheit ansehen, ist für die anderen schlicht eine typische DDR-Bausünde, die besser heute als morgen aus dem Stadtbild verschwinden sollte. Das Hotel am Terrassenufer macht da keine Ausnahme.



Dass der Abriss vom Tisch ist und der Bau stattdessen aufgehübscht werden soll, ist in Zeiten des Klimawandels auch mit Blick auf die Ressourcenschonung ein guter Kompromiss.

Der Siegerentwurf, bei dem der äußere Grundcharakter aus den 1960-Jahren erhalten werden soll, ist es allerdings nicht. Wenn schon ein riesiger Bauklotz an dieser prominenten Stelle im Stadtbild steht, sollte er doch wenigstens ein Hingucker sein. Das ist der Siegerentwurf leider nicht.

Stattdessen ist er ein weiteres Beispiel für die mutlose Beliebigkeitsarchitektur, wie es sie in Dresden schon an viel zu vielen Orten gibt. Damit wurde leider erneut die Chance vertan, der einzigartigen historischen Stadtsilhouette Dresdens ein zeitgenössisches Highlight hinzuzufügen.

Dass das auch im Bestand möglich gewesen wäre, zeigt ein Blick auf die anderen Entwürfe. Ob diese in der Realität so ausgesehen hätten wie auf den Visualisierungen, ist allerdings offen. Dass Entwurf und Ergebnis nicht immer zusammenpassen, ist in Dresden auch nichts Neues.

Vielleicht ist das ja auch beim Siegerentwurf so und das Ergebnis wird besser, als es die Visualisierung befürchten lässt.