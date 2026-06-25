Bagger sind schon vor Ort: Werden die Putzi-Villen komplett abgerissen?

Dresden - An den "Putzi-Villen" an der Königsbrücker Straße (Neustadt) haben endlich Arbeiten begonnen. Allerdings nicht für die schon lange erwartete Sanierung.

An den "Putzi-Villen" rückten Bagger an und rissen ein Dach ab. © Ove Landgraf

Schon seit vielen Jahren verfallen die drei leer stehenden Villen auf dem Areal der Dresdner "Dental-Kosmetik", die dort bis heute die DDR-Kultzahncreme "Putzi" herstellt.

Der Eigentümer, die Münchner Argenta-Unternehmensgruppe, hatte angekündigt, die Gebäude ab Herbst vergangenen Jahres sanieren zu wollen. Passiert ist das nicht.

Stattdessen rückten nun Bagger an: Dach und Teile des darunter liegenden Geschosses der Villa (Hausnummer 12) wurden abgerissen. Dabei war der Denkmalschutz erst vor wenigen Monaten auf alle drei Gebäude erweitert worden. Doch die Arbeiten sind mit der Stadt abgestimmt.

Der Teilabriss diene auch der rechtzeitigen Herstellung gesicherter Zustände, wenn im Herbst der Ausbau der Königsbrücker Straße beginnt, erklärt ein Stadtsprecher.

Es gebe kontinuierliche Vor-Ort-Kontrollen. Die neue "Köni" soll etwas näher an die Häuser heranrücken.