Niedrigwasser in Dresden: Erste Einschränkungen bei Sächsischer Dampfschifffahrt

Dresden - Dresden sitzt auf dem Trockenen! Sowohl die Elbe als auch die Weißeritz schrumpfen wegen der anhaltenden Hitze immer weiter zusammen. Am Mittwoch stand der Elbpegel bei mickrigen 70 Zentimetern. Das sorgt bereits für erste Einschränkungen bei der Sächsischen Dampfschifffahrt.

Am Freitag soll der Wasserstand in der Elbe laut aktueller Prognose des Umweltamtes auf 52 Zentimeter sinken. © picture alliance/dpa | Robert Michael

Wie Christoph Springer, Sprecher der Sächsischen Dampfschifffahrt auf TAG24-Anfrage bestätigte, können die Haltestellen in Prossen und Diesbar aktuell nicht bedient werden.

Zudem sei es für die Dampfer derzeit nicht möglich, die Tagestour von Dresden in die Sächsische Schweiz anzubieten. Die Schiffe der "Kleinen Elbtallinie" und der "Nationalparklinie" pendeln ferner nur zwischen Pirna und Bad Schandau, können jedoch Pillnitz nicht ansteuern.

Außerdem fällt die große Tagestour von Dresden in die Sächsische Schweiz aus. Die Schiffe pendeln nur noch zwischen Pirna und Bad Schandau, Pillnitz können sie derzeit nicht ansteuern.

Auch mit Blick auf die nächsten Tage dürfte das Fahren für die Schiffe nicht zwingend leichter werden. "Wir müssen das zurzeit tagesaktuell entscheiden. Unser Bestreben ist es aber einen möglichst stabilen Fahrtplan, solang wie möglich, für unsere Gäste zu garantieren"