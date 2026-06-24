Wie Tiere in Sachsen der Hitzeglocke trotzen

Dresden - Des einen Leid, des anderen Freud': Während Menschen bei mehr als 30 Grad unter Sonnenschirmen, vor Ventilatoren oder in klimatisierten Räumen Schutz suchen, genießen andere die Abkühlung am Badesee oder im Freibad. Doch was machen eigentlich die Tiere unter der Hitzglocke, die Sachsen fest im Griff hat? Im Zoo, auf dem Moritzburger Landgestüt und im städtischen Tierheim gibt es besondere Maßnahmen zur Abkühlung.

Hengste des Moritzburger Landgestüts genießen die privilegierte Abkühlung im Schlossteich. © Norbert Neumann

Hauptsattelmeister Falk Sieber (57) hat vorausschauend geplant. Der erfahrene Reitlehrer, seit 41 Jahren im Dienst, setzte das Springtraining für seine Azubis im dritten Lehrjahr auf die frühen Morgenstunden bei "nur" 25 Grad.

Nach getaner Arbeit trabten die Lehrlinge auf ihren Schulpferden zur heiß ersehnten Abkühlung in den Moritzburger Schlossteich: "Wir trainieren bei diesen Temperaturen nicht so intensiv wie sonst.

An das Planschen im Schlossteich gewöhnen wir die Pferde schon von klein auf und sie genießen das sehr." Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad bleiben die Pferde aber im schattigen Stall.

Im Zoo wird bei der aktuellen Hitze morgens stellenweise der Rasensprenger aufgestellt.