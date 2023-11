Blitzartiger Wintereinbruch bringt Sachsen ins Schlittern

Dresden - Die kalte Jahreszeit führt in der Regel zu mehr Unfällen, auch auf Sachsens Straßen. Der überraschend heftige Schneefall am Wochenende bis in tiefere Lagen machte den Dresdnern allerdings weniger Probleme als gedacht. Dennoch sorgten die Flocken zusammen mit Eisglätte für Kollisionen und Verkehrsbehinderungen.