Comödie Dresden: "Familie Braun" will mit bissiger Nazi-Satire überzeugen

Mit Humor und Wortwitz geht das Stück "Familie Braun" in der Comödie Dresden gegen Vorurteile vor.

Von Heiko Nemitz

Dresden - Zwei Nazis müssen ein dunkelhäutiges Kind in ihrer WG aufnehmen. Anlass für witzig-hintergründige Unterhaltung in der Satire "Familie Braun", seit Freitag zu sehen in der Comödie Dresden.

Schock für die Nazis Thomas (Luke Bischof, l.) und Kai (Dominik Penschek, r.): Sie müssen plötzlich auf das Kind einer Eritreerin aufpassen. © Robert Jentzsch Download Sie geben sich cool, hart männlich und lassen keinen Zweifel an ihrer rechtsradikalen Gesinnung: Kai und Thomas wohnen zusammen in einer WG. Sie klopfen markige Sprüche gegen Ausländer und stoßen mit Dosenbier auf den Ruf "Sieg Heil!" an. Ihr Leben und Weltbild gerät völlig durcheinander, als eine junge Frau aus Eritrea vor der Tür steht und die gemeinsame Tochter aus einem längst vergessenen One-Night-Stand bei Thomas abliefert: "Ausländer raus! Das kennst du doch!" Da sie abgeschoben wird, ist er plötzlich alleinerziehender Vater eines schwarzen Mädchens. Ein ebenso heikles wie spannendes Thema kommt mit der Komödie "Familie Braun" auf die Bühne, nach der preisgekrönten ZDF-Dramedy-Serie von Manuel Meimberg. Die Absurdität und Komik der Situation wird noch verstärkt, da das sechsjährige dunkelhäutige Mädchen in dieser Gastspiel-Inszenierung von William Danne von einem erwachsenen Mann gespielt wird: Hans-Jürgen Helsig, der bereits als dunkelhäutiger Pfleger in der Komödie "Ziemlich beste Freunde" das Publikum begeisterte. Groß, kräftig und im rosa Strampelanzug steht er als Lara in der Tür und stellt naiv-unbekümmert seinen Nazi-Mitbewohnern viele Fragen, die sie in Bedrängnis bringen.

Comödie "Familie Braun" überrascht mit Humor und Wortwitz