Container für neues MRT-Zentrum in Dresden sicher "gelandet"

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Anlässlich des geplanten neuen MRT- und CT-Zentrums in Dresden rückte am Freitagnachmittag ein Schwerlastkran an. Am Samstag stand alles.

Von Jennifer Schneider

Dresden - Anlässlich des geplanten neuen MRT- und CT-Zentrums in Dresden rückte ein Schwerlastkran von der Firma "KVS Michael Mross" auf der Ostra-Allee 20 an. Container auf Container wurde gestapelt. Kranführer Ronald Lippmann (60) war in seinem Element. Am Samstag sind die "Räumlichkeiten" weich gelandet.

Kranführer Ronald Lippmann (60) stellte bereits sein Können unter Beweis.
Kranführer Ronald Lippmann (60) stellte bereits sein Können unter Beweis.  © Ove Landgraf

Was für den einen oder anderen wie eine Mammutaufgabe erscheinen mag, ist für den Dippoldiswalder längst zur Routine geworden. "Ich fahre solche großen Geräte schon seit meiner Lehre", erklärte er gegenüber TAG24.

Dabei bringt der Schwerlastkran ganze 60 Tonnen auf die Waage – für Ronald offenbar kein Problem.

Der Profi zeigte sich am Freitagnachmittag zuversichtlich mit der Baustelle. "Alle Vorbereitungen sind getroffen – vom Fundament bis hin zu den Stützbalken."

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Für den 60-Jährigen startete in der Nacht von Freitag auf Samstag dann das echte Abenteuer.

Seit über 40 Jahren sitzt Ronald Lippmann (60) aus Dippoldiswalde am Steuer schwerer Maschinen – für ihn ist das Manövrieren dieser längst zur Routine geworden.
Seit über 40 Jahren sitzt Ronald Lippmann (60) aus Dippoldiswalde am Steuer schwerer Maschinen – für ihn ist das Manövrieren dieser längst zur Routine geworden.  © Thomas Türpe
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Am frühen Samstagmorgen trudelte der erste von vier Containern an der Ostra-Allee ein.
Am frühen Samstagmorgen trudelte der erste von vier Containern an der Ostra-Allee ein.  © Ove Landgraf
Das sieht gut aus und passt genau! Der erste Container steht an seinem Platz.
Das sieht gut aus und passt genau! Der erste Container steht an seinem Platz.  © Ove Landgraf

Am Samstag standen die Container an Ort und Stelle

Die Container stehen. Ein paar Bretter müssen noch weggeräumt werden. Ansonsten sieht es alles gut aus.
Die Container stehen. Ein paar Bretter müssen noch weggeräumt werden. Ansonsten sieht es alles gut aus.  © Holger Köhler-Kaeß
"Ein solcher Kran kann ganze 220 Tonnen heben - das is beachtlich", erklärte der 60-Jährige.
"Ein solcher Kran kann ganze 220 Tonnen heben - das is beachtlich", erklärte der 60-Jährige.  © Thomas Türpe

Schwertransporter brachten um 4.30 Uhr vier riesige Container zum Parkplatz zwischen Haus der Presse und Internationales Congress Center. Die Schwertransporter samt Container warteten bereits in der Nähe des Volksfestgeländes an der Pieschener Allee.

"Die Uhrzeit ist kein Problem für mich – so habe ich mehr vom Tag", witzelte Ronald.

Der prüfende Blick eines TAG24-Reporters zeigte am Samstagnachmittag: "Das sieht gut aus. Nur ein paar Bretter müssen noch weggeräumt werden."

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Danach geht es für das Projekt "MRT- und CT-Zentrum" von Beyond Imaging in die nächste Runde, sodass das Diagnostikzentrum spätestens im Sommer eröffnen kann.

Erstmeldung am 22. Mai 2026, 17.21 Uhr. Letzte Aktualisierung am 23. Mai 2026, 16.02 Uhr.

Titelfoto: Holger Köhler-Kaeß

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