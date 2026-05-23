Container für neues MRT-Zentrum in Dresden sicher "gelandet"
Dresden - Anlässlich des geplanten neuen MRT- und CT-Zentrums in Dresden rückte ein Schwerlastkran von der Firma "KVS Michael Mross" auf der Ostra-Allee 20 an. Container auf Container wurde gestapelt. Kranführer Ronald Lippmann (60) war in seinem Element. Am Samstag sind die "Räumlichkeiten" weich gelandet.
Was für den einen oder anderen wie eine Mammutaufgabe erscheinen mag, ist für den Dippoldiswalder längst zur Routine geworden. "Ich fahre solche großen Geräte schon seit meiner Lehre", erklärte er gegenüber TAG24.
Dabei bringt der Schwerlastkran ganze 60 Tonnen auf die Waage – für Ronald offenbar kein Problem.
Der Profi zeigte sich am Freitagnachmittag zuversichtlich mit der Baustelle. "Alle Vorbereitungen sind getroffen – vom Fundament bis hin zu den Stützbalken."
Für den 60-Jährigen startete in der Nacht von Freitag auf Samstag dann das echte Abenteuer.
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Am Samstag standen die Container an Ort und Stelle
Schwertransporter brachten um 4.30 Uhr vier riesige Container zum Parkplatz zwischen Haus der Presse und Internationales Congress Center. Die Schwertransporter samt Container warteten bereits in der Nähe des Volksfestgeländes an der Pieschener Allee.
"Die Uhrzeit ist kein Problem für mich – so habe ich mehr vom Tag", witzelte Ronald.
Der prüfende Blick eines TAG24-Reporters zeigte am Samstagnachmittag: "Das sieht gut aus. Nur ein paar Bretter müssen noch weggeräumt werden."
Danach geht es für das Projekt "MRT- und CT-Zentrum" von Beyond Imaging in die nächste Runde, sodass das Diagnostikzentrum spätestens im Sommer eröffnen kann.
Erstmeldung am 22. Mai 2026, 17.21 Uhr. Letzte Aktualisierung am 23. Mai 2026, 16.02 Uhr.
Titelfoto: Holger Köhler-Kaeß