Container für neues MRT-Zentrum in Dresden sicher "gelandet"

Dresden - Anlässlich des geplanten neuen MRT- und CT-Zentrums in Dresden rückte ein Schwerlastkran von der Firma "KVS Michael Mross" auf der Ostra-Allee 20 an. Container auf Container wurde gestapelt. Kranführer Ronald Lippmann (60) war in seinem Element. Am Samstag sind die "Räumlichkeiten" weich gelandet.

Kranführer Ronald Lippmann (60) stellte bereits sein Können unter Beweis. © Ove Landgraf

Was für den einen oder anderen wie eine Mammutaufgabe erscheinen mag, ist für den Dippoldiswalder längst zur Routine geworden. "Ich fahre solche großen Geräte schon seit meiner Lehre", erklärte er gegenüber TAG24.

Dabei bringt der Schwerlastkran ganze 60 Tonnen auf die Waage – für Ronald offenbar kein Problem.

Der Profi zeigte sich am Freitagnachmittag zuversichtlich mit der Baustelle. "Alle Vorbereitungen sind getroffen – vom Fundament bis hin zu den Stützbalken."

Für den 60-Jährigen startete in der Nacht von Freitag auf Samstag dann das echte Abenteuer.