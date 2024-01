15-Jähriger geschlagen und beraubt: Polizei stellt jugendliche Tätergruppe

Dresden - In der Dresdner Altstadt ist ein 15-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher beraubt worden.

Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter wenig später stellen und ermittelt nun gegen den 14 Jahre jungen Haupttäter. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der 15-Jährige war am späten Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr mit zwei Begleitern von der Altmarktgalerie in Richtung Prager Straße unterwegs gewesen, als sie am Dr.-Külz-Ring von einer sechsköpfigen Gruppe angesprochen wurden.

Einer aus der Gruppe schlug unvermittelt auf den 15-Jährigen ein und forderte Geld. Nachdem er 50 Euro bekommen hatte, ging er mit den anderen davon, berichtete die Polizei.

Der überfallene 15-Jährige wurde leicht verletzt.

Alarmierte Polizisten konnten wenig später die mutmaßlichen Täter und einen 14-Jährigen als Haupttäter stellen.