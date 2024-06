25-Jähriger beschmeißt Arcotel mit Pflastersteinen und läuft vermummt durch Dresden

Der Deutsche soll am Mittwoch, dem 3. März 2021, zwischen 0.40 und 1 Uhr mit weiteren, bislang unbekannten Personen die Hausfassade des Arcotels an der Leipziger Straße in Dresden unter anderem mit Pflastersteinen beworfen haben.

Fenster wurden durch den Angriff beschädigt. © Roland Halkasch

Als die Gruppierung weiter auf die Johann-Meyer-Straße zog, zündete diese weitere Bengalos und Nebeltöpfe und brannte erneut zwei Mülltonnen nieder.

Der Beschuldigte soll sich an den Gewalthandlungen beteiligt, wie die anderen schwarz gekleidet mitmarschiert sein und seine Mittäter in ihrem Vorhaben bestärkt haben, so die Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Durch aufwändige Ermittlungen konnte der 25-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden. Er befindet sich aber nicht in U-Haft, da keine Haftgründe nach Strafprozessordnung vorliegen. Der junge Mann ist nicht vorbestraft und schwieg zu den Vorwürfen.

Das Amtsgericht Dresden wird nun über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage entscheiden.