Alarm in Dresden: Blutlache nach Schusswechsel vor Netto-Markt - das ist bisher bekannt

Dresden - Die Polizei hat in Dresden auf einen bewaffneten Mann an einem Netto-Markt geschossen!

Polizisten suchen Deckung hinter einem geparkten Auto. Direkt vorm Netto-Eingang liegt der Tatverdächtige in seinem eigenen Blut. © privat

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte gegen 8.20 Uhr an den Discounter an der Ecke Menageriestraße/Berliner Straße im Stadtteil Friedrichstadt.

Dort hatten Zeugen einen Mann mit Waffe gemeldet, wie die Polizeidirektion Dresden am Mittwochmorgen mitteilte. Es handelte sich demnach um eine lebensbedrohliche Lage.

Im Zuge des Einsatzes wurden einer oder womöglich auch mehrere Schüsse aus einer Dienstwaffe abgegeben, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 erklärte. Er betonte, dass die Tatumstände noch unklar sind. Ebenfalls muss noch ermittelt werden, ob nur ein Beamter geschossen hat, oder mehrere.

Klar ist bislang, dass der Tatverdächtige eine Schusswaffe dabei gehabt hat. Er wurde im Zuge des Polizeieinsatzes verletzt und festgenommen. Rettungsdienst und Notarzt sind vor Ort.

Augenzeugen berichten gegenüber TAG24 vor Ort derweil von wilden Szenen!