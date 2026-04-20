20.04.2026 09:16 Aufregung am Prohliser Netto: Polizei muss zweimal ausrücken

Am Netto am Langen Weg kam es am Freitagabend zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Ladendieb für Aufruhr gesorgt hatte

Von Isabel Klemt

Dresden - Am Netto am Langen Weg in Dresden-Prohlis kam es am Freitagabend zu zwei Polizeieinsätzen, bei denen sich zwei Männer nicht so leicht festnehmen ließen.

Die Polizei musste gleich zweimal zu der Netto-Filiale ausrücken. © TAG24 Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, stahl ein 30-Jähriger gegen 17.45 Uhr in einem Netto-Markt nahe des Prohliser Bades Waren im Wert von rund 20 Euro und steckte diese in seinen Rucksack. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann darauf an. Dieser ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch laut Polizei nach einer kurzen Auseinandersetzung von einem weiteren Mitarbeiter sowie einem Passanten festgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden. Dresden Crime Waffen in Geländewagen: Ermittlungen nach Neonazi-Demo vom 14. Februar Die Beamten ermitteln nun gegen einen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.

Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten einen weiteren Vorfall fest