Aufregung am Prohliser Netto: Polizei muss zweimal ausrücken
Dresden - Am Netto am Langen Weg in Dresden-Prohlis kam es am Freitagabend zu zwei Polizeieinsätzen, bei denen sich zwei Männer nicht so leicht festnehmen ließen.
Wie die Polizeidirektion Dresden mitteilt, stahl ein 30-Jähriger gegen 17.45 Uhr in einem Netto-Markt nahe des Prohliser Bades Waren im Wert von rund 20 Euro und steckte diese in seinen Rucksack.
Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und sprach den Mann darauf an.
Dieser ergriff daraufhin die Flucht, konnte jedoch laut Polizei nach einer kurzen Auseinandersetzung von einem weiteren Mitarbeiter sowie einem Passanten festgehalten und anschließend der Polizei übergeben werden.
Die Beamten ermitteln nun gegen einen deutschen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls.
Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten einen weiteren Vorfall fest
Wie die Polizei am Montagmorgen bestätigte, fiel den Einsatzkräften im Zuge des Vorfalls zudem ein Opel Astra mit plattem Reifen auf, der hörbar auf den Parkplatz fuhr.
Nach TAG24-Augenzeugeninformationen waren insgesamt drei Polizeifahrzeuge mit Einsatzkräften vor Ort, die versuchten, den Mann aus dem Fahrzeug zu holen. Denn der Fahrer hatte sich in dem Auto verschanzt und leistete hörbaren Widerstand, sodass die Beamten große Mühe hatten, ihn festzunehmen.
Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 50-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille.
Er hatte zuvor auf der Senftenberger Straße/Elsterwerdaer Straße einen Unfall verursacht, als er über eine Verkehrsinsel fuhr und dabei einen Sachschaden an seinem Fahrzeug in Höhe von rund 400 Euro entstand. Ihm wurde der Führerschein entzogen. Zudem wurde eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.
Unter den Netto-Kunden sorgten die Einsätze für sichtbares Erstaunen, viele verfolgten das Geschehen aufmerksam.
Erstmeldung vom 19. April, 14.02 Uhr. Zuletzt aktualisiert am 20. April, 9.16 Uhr.
Titelfoto: TAG24