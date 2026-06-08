Platzwarte hatten Tränen in den Augen: Vandalen verwüsten Fußballplätze

Glashütte - Trauer bei den Kindern, Ärger beim Bürgermeister: Offenbar gezielt verwüsteten Vandalen in der Nacht zum Sonnabend beide Fußballplätze des SV Glashütte in der Stadt und im Ortsteil Schlottwitz. Beide Plätze liegen knappe fünf Kilometer auseinander. Ein Spiel der D-Jugend musste in ein Nachbardorf verlegt werden, die Polizei ermittelt.

Bürgermeister Sven Gleißberg (42) ärgert sich über den Anschlag auf das Ehrenamt. © privat

Der Bürgermeister ist entrüstet: "Mich ärgert besonders, dass da das Ehrenamt mit Füßen getreten wird", sagte Sven Gleißberg (42) gegenüber TAG24.

"Die haben mehrere Tornetze zerschnitten oder durchgebrannt, sich an der Beleuchtung vergriffen, Banden zerstört und das Herz des Vereins - den Rasen - mehr oder weniger umgegraben."

Offenbar mit Spaten und Schaufel gruben die Zerstörer Löcher in den Platz in Schlottwitz, am Wochenende war er so nicht bespielbar.

Das sorgte für lange Gesichter bei den D-Junioren: "Die Kinder hatten sich gefreut, auf dem Naturrasen spielen zu können", so Vereins-Chef Robert Theile (37).