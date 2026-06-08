Platzwarte hatten Tränen in den Augen: Vandalen verwüsten Fußballplätze
Glashütte - Trauer bei den Kindern, Ärger beim Bürgermeister: Offenbar gezielt verwüsteten Vandalen in der Nacht zum Sonnabend beide Fußballplätze des SV Glashütte in der Stadt und im Ortsteil Schlottwitz. Beide Plätze liegen knappe fünf Kilometer auseinander. Ein Spiel der D-Jugend musste in ein Nachbardorf verlegt werden, die Polizei ermittelt.
Der Bürgermeister ist entrüstet: "Mich ärgert besonders, dass da das Ehrenamt mit Füßen getreten wird", sagte Sven Gleißberg (42) gegenüber TAG24.
"Die haben mehrere Tornetze zerschnitten oder durchgebrannt, sich an der Beleuchtung vergriffen, Banden zerstört und das Herz des Vereins - den Rasen - mehr oder weniger umgegraben."
Offenbar mit Spaten und Schaufel gruben die Zerstörer Löcher in den Platz in Schlottwitz, am Wochenende war er so nicht bespielbar.
Das sorgte für lange Gesichter bei den D-Junioren: "Die Kinder hatten sich gefreut, auf dem Naturrasen spielen zu können", so Vereins-Chef Robert Theile (37).
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Polizei sucht Zeugen
Das Spiel fand nun auf dem Kunstrasenplatz in Mühlbach statt. "Da hatten auch unsere Platzwarte Tränen in den Augen", so Theile.
"Sie sind im Rentenalter und kümmern sich schon seit 50 Jahren um den Rasen, es war einer der bestgepflegten im Kreis!" Nahezu täglich seien sie jetzt im Einsatz, säen nach und drücken neu verlegte Stücke fest.
Denn nächstes Wochenende ist großer Familientag des Vereins, da soll der Platz wieder bespielbar sein.
Der Schaden liegt bei rund 6000 Euro, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 0351/483 22 33.
Titelfoto: Bildmontage: privat