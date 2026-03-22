Bank sei Dank: Senior vor Betrug bewahrt

Bannewitz - Ein Senior (75) aus Bannewitz ist Betrügern auf den Leim gegangenen und wäre beinahe abertausende Euro losgeworden. Doch seine Bank verhinderte ein vermeintliches Investment.

Der Senior (75) kam mit einem geringen Schaden davon. (Symbolfoto) © 123RF / thodonal

Wie die Polizeidirektion Dresden am Sonntag mitteilte, war der 75-Jährige Mitte des Monats im Netz auf eine angebliche Geldanlage mit hohen Renditeversprechen gestoßen und "investierte" dort zeitnah 250 Euro.

Per Mail verklickerten die Betrüger dem Senior wenig später, dass sich seine Geldanlage bereits ausgezahlt habe und überzeugten ihn in einem Telefonat schließlich davon, weitere 7500 Euro zu investieren.

Doch seine Bank machte den Betrügern einen Strich durch die Rechnung! Beim Blick auf den Überweisungsträger stellte diese fest, dass es sich bei dieser Anlageart um einen Betrug handeln müsse.