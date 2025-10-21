Bedrohungslage am Bahnhof Neustadt: Bundespolizei nimmt Messer-Mann fest

Dresden - Aufregung am Bahnhof Dresden-Neustadt ! Am Montagabend waren Einsatzkräfte mit einer Bedrohungslage auf dem Vorplatz konfrontiert.

Am Montagabend mussten Bundespolizisten einen Messer-Mann (25) vor dem Bahnhof Neustadt unter Kontrolle bringen. (Archivfoto) © Holm Helis

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden Passanten kurz nach 21 Uhr von einem 25-Jährigen mit einem Messer bedroht.

Beamte nahmen Schreie wahr und seien zum Ort des Geschehens geeilt, wo Mitarbeiter der DB Sicherheit bereits drei Männer ausfindig gemacht haben - darunter ein Opfer und ein Zeuge.

"Als die Streife sich näherte, ergriff eine Person aus der Gruppe die Flucht", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher. Die Ordnungshüter hatten den Mann verfolgt und wenig später geschnappt. Er sei überwältigt und zu Boden gebracht worden.

"Es stellte sich heraus, dass der bereits polizeibekannte 25-jährige afghanische Staatsangehörige zuvor unter anderem einen 49-jährigen deutschen Staatsbürger mit dem Messer bedroht hatte. Der Beschuldigte war zudem stark alkoholisiert", heißt es in einer Mitteilung.

Der Täter sei festgenommen worden. Die Dresdner Landespolizei führe die weiteren Ermittlungen.