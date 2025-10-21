 4.382

Bedrohungslage am Bahnhof Neustadt: Bundespolizei nimmt Messer-Mann fest

Aufregung am Bahnhof Dresden-Neustadt! Am Montagabend waren Einsatzkräfte mit einer Bedrohungslage auf dem Vorplatz konfrontiert.

Am Montagabend mussten Bundespolizisten einen Messer-Mann (25) vor dem Bahnhof Neustadt unter Kontrolle bringen. (Archivfoto)
© Holm Helis

Wie die Bundespolizei mitteilte, wurden Passanten kurz nach 21 Uhr von einem 25-Jährigen mit einem Messer bedroht.

Beamte nahmen Schreie wahr und seien zum Ort des Geschehens geeilt, wo Mitarbeiter der DB Sicherheit bereits drei Männer ausfindig gemacht haben - darunter ein Opfer und ein Zeuge.

"Als die Streife sich näherte, ergriff eine Person aus der Gruppe die Flucht", erklärte ein Bundespolizei-Sprecher. Die Ordnungshüter hatten den Mann verfolgt und wenig später geschnappt. Er sei überwältigt und zu Boden gebracht worden.

"Es stellte sich heraus, dass der bereits polizeibekannte 25-jährige afghanische Staatsangehörige zuvor unter anderem einen 49-jährigen deutschen Staatsbürger mit dem Messer bedroht hatte. Der Beschuldigte war zudem stark alkoholisiert", heißt es in einer Mitteilung.

Der Täter sei festgenommen worden. Die Dresdner Landespolizei führe die weiteren Ermittlungen.

Parfüm-Dieb attackiert Ladendetektiv und flüchtet

Mit 17 geklauten Parfümflaschen wollte ein 28-Jähriger aus dem Dresdner Hauptbahnhof türmen. (Archivfoto)
Mit 17 geklauten Parfümflaschen wollte ein 28-Jähriger aus dem Dresdner Hauptbahnhof türmen. (Archivfoto)  © Holm Helis

Bereits am Wochenende war die Bundespolizei im Dresdner Hauptbahnhof gefordert. Dort hatte sich am Samstagnachmittag in einer Verkaufsfiliale ein Diebstahl ereignet.

Ein 28-Jähriger klaute zunächst 17 Parfümflaschen im Wert von rund 485 Euro aus einer Verkaufsfiliale. Beim Erkennen eines Ladendetektivs trat er die Flucht an.

Beim Versuch, den Kriminellen am Eingang zu stoppen, erlitt die Sicherheitskraft leichte Verletzungen. Während der körperlichen Auseinandersetzung verlor der Täter seine Beute sowie ein Klappmesser.

Bundespolizisten konnten den Gesuchten rund 30 Minuten später stellen. In Absprache mit der Dresdner Staatsanwaltschaft ist der Pole wegen Verdachts des schweren räuberischen Diebstahls, Diebstahls mit Waffen sowie der Körperverletzung vorläufig festgenommen worden.

