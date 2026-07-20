Brennpunkt Postplatz: Erst eskaliert Streit, dann attackiert Gruppe jungen Mann

Dresden - Turbulente Nächte am Postplatz in Dresden ! Gleich zwei erschreckende Vorfälle ereigneten sich am Wochenende auf oder an dem Areal.

Auf der Hertha-Lindner-Straße konnten Einsatzkräfte am Freitag kurz vor Mitternacht einen Tatverdächtigen mit Schreckschusswaffe dingfest machen. © TAG24

Zunächst waren am späten Freitagabend gegen 23.10 Uhr zwei Männer (18, 19) auf der Marienstraße in Streit geraten, wie die Polizei am Montag auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Dabei habe der Ältere dem jüngeren Kontrahenten mit einer Waffe gedroht. Alarmierte Beamte hätten den Tatverdächtigen in der Umgebung gestellt.

Nach TAG24-Informationen konnten Beamte den 19-Jährigen gegen 23.40 Uhr auf der Hertha-Lindner-Straße überwältigen. Dabei gab er laute Schreie von sich.

Laut Polizei hatte der Mann eine Schreckschusswaffe einstecken. "Gegen den griechischen Staatsangehörigen wird wegen Bedrohung ermittelt", so Sprecher Marko Laske (50). Der Geschädigte sei unverletzt geblieben.