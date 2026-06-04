Bundespolizei greift durch: Gesuchter Straftäter gefasst, weiterer Mann flüchtig
Dresden - Die Bundespolizei Dresden hat am Mittwochmittag einen gesuchten Straftäter gefasst. Nach einem weiteren Mann wird derzeit noch gesucht.
Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, kontrollierten Beamte gegen 12.50 Uhr einen 35-jährigen Georgier.
Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Verden vorlag.
Er war im Oktober 2025 vom Amtsgericht Diepholz wegen Diebstahls verurteilt worden. Zudem besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts.
Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der Georgier in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss er nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.
Kurz darauf kam es zu einem weiteren Einsatz.
Zeugen nach Körperverletzung gesucht
Gegen 13.45 Uhr wurden die Beamten zu einer Körperverletzung gerufen.
Ein 67-jähriger Syrer hatte sich an einen Zugbegleiter der S1 gewandt, nachdem er in der S-Bahn auf der Strecke zum Bahnhof Meißen-Triebischtal in eine Auseinandersetzung geraten war. Dabei wurde der Mann im Gesicht verletzt.
Der bislang unbekannte Täter konnte flüchten. Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen.
Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen nimmt die Bundespolizei unter der Telefonnummer 0351/81502-0 entgegen.
Titelfoto: dpa/Sven Hoppe