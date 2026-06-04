Bundespolizei greift durch: Gesuchter Straftäter gefasst, weiterer Mann flüchtig

Dresden - Die Bundespolizei Dresden hat am Mittwochmittag einen gesuchten Straftäter gefasst. Nach einem weiteren Mann wird derzeit noch gesucht.

Die Bundespolizei stellte bei einer Überprüfung fest, dass gegen einen 35-jährigen Georgier ein Haftbefehl vorlag. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte, kontrollierten Beamte gegen 12.50 Uhr einen 35-jährigen Georgier.

Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Verden vorlag.

Er war im Oktober 2025 vom Amtsgericht Diepholz wegen Diebstahls verurteilt worden. Zudem besteht der Verdacht des unerlaubten Aufenthalts.

Da er die verhängte Geldstrafe in Höhe von 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde der Georgier in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort muss er nun eine 15-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Kurz darauf kam es zu einem weiteren Einsatz.