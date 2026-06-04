Polizei stellt mutmaßliche Kabeldiebe auf Bismarckstraße: Dann wird es unangenehm

Dresden - Was machten die denn da? Ein Radfahrer beobachtete an diesem Donnerstagmorgen seltsame Vorgänge auf einem Garagenhof in der Dresdner Bismarckstraße. Er rief die Polizei, die kurz darauf einen Mann (49) und eine Frau (43) zur Rede stellte.

Die Beamten trafen die mutmaßlichen Täter vor Ort an. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 1.45 Uhr trafen die Beamten den 49-Jährigen und die 43-Jährige auf dem Garagenhof an. Sie hatten frisch abgetrennte Kupferkabel in den Händen.

Die beiden Verdächtigen hatten auch einen Bolzenschneider dabei. Als die Polizei wissen wollte, wo die Kabel herkamen, wurde es unangenehm.

Die beiden Deutschen machten nämlich unterschiedliche, widersprüchliche Angaben. Spätestens jetzt hatten die Beamten genug gehört und gesehen.