Hass-Angriff in Neujahrsnacht: "Haben sofort auf uns eingeschlagen"

Dresden - Das neue Jahr begann für Julius (19) und seine Freunde blutig: Als sie einer Gruppe Teenager helfen wollten, die von Neonazis belästigt und verfolgt wurden, wurden sie zusammengeschlagen . Nun ermittelt der Staatsschutz.

Julius (19) blickt nochmal auf den Tatort. © Petra Hornig

Am Feldrand in der Dresdner Friebelstraße (Gostritz) hatten sich Julius und acht weitere zum Feiern verabredet.

Kurz vor 1 Uhr schlug die Stimmung plötzlich um: "Da kamen drei junge Frauen und ein Mann", sagt der Student TAG24. "Sie haben uns um Hilfe gebeten, da sie von Nazis verfolgt würden."

Tatsächlich wurde das Teenager-Quartett laut Polizei bereits im Bus von einer zehnköpfigen Gruppe belästigt, nach dem Aussteigen verfolgt. Dabei wurden auch Hitlergrüße gezeigt.

"Dann kam erst ein Mann um die Ecke, dann zwei", sagt Julius. "Dann noch ein Dritter. Ich weiß nicht, ob später noch ein Vierter dazukam."

Die Scheitel-Träger in schwarzer Kleidung wollten wissen, wo Julius und seine Freunde wohnen und ob diese "Antifa" geschrien hätten. "Dann haben sie sofort auf uns eingeschlagen", so der Student.