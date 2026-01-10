 8.435

Mit ordentlich Speed unterwegs: Einsatzkräfte stoppen getuntes Fahrrad auf der Flügelwegbrücke

In der Nacht zu Freitag ist ein E-Bike-Fahrer mit äußerst verdächtiger Geschwindigkeit durch Dresden gebrettert. Auf der Flügelwegbrücke war Schluss.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Diese Geschwindigkeit war maximal verdächtig: In der Nacht zu Freitag ist ein E-Bike-Fahrer (39) mit rund 50 km/h durch Dresden gebrettert.

Polizisten haben auf der Flügelwegbrücke ein manipuliertes Fahrrad aus dem Verkehr gezogen. (Archivbild)
Polizisten haben auf der Flügelwegbrücke ein manipuliertes Fahrrad aus dem Verkehr gezogen. (Archivbild)  © Steffen Füssel

Einsatzkräfte stoppten den Mann deshalb kurz vor 3 Uhr auf der Flügelwegbrücke und unterzogen ihn einer Kontrolle, teilte die Polizei mit.

Dabei fiel den Beamten auf, dass am Fahrrad ein Gasgriff verbaut war und man bereits ohne Treten mehr als 25 km/h erreichen konnte.

"Damit war das Zweirad als Motorrad einklassifiziert, das versicherungspflichtig war und wofür eine Fahrerlaubnis erforderlich ist", heißt es.

Beide Anforderungen waren nicht erfüllt, wie die Ordnungshüter feststellen mussten.

Die Konsequenz: Sein getuntes E-Bike ist der Deutsche los. Zudem muss er sich wegen des fehlenden Führerscheins und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Titelfoto: Steffen Füssel

