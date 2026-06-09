09.06.2026 14:40 Kann man ja mal machen: Suffkopp setzt sich zum Angeln an den Zwingerteich

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Ein 35-Jähriger hat sich am Sonntagnachmittag im Suff an den Zwingerteich zum Angeln gesetzt - lange ging es nicht gut.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Warum eigentlich nicht? Mit ordentlich Umdrehungen im "Tank" kann man(n) doch auch mal auf etwas kreativere Weise angeln gehen. Das dachte sich wohl ein ordentlich alkoholisierter Mann (35) am Sonntagnachmittag, als er sich zum Fische fangen mit seiner Angel an den Zwingerteich setzte. Was auch immer der Mann (35) hier fing, landete glücklicherweise wieder im Wasser. © Holm Helis Gegen 16.30 Uhr traf der Suffkopp auf eine Passantin, die das Ganze weniger amüsant fand: Folglich rief sie die Polizei, die wenig später mit einer Streife vor Ort war.



Vor Ort erfuhren die Beamten von Zeugen, dass der Mann einen Fisch gefangen, aber kurz darauf wieder ins Wasser geworfen habe.



"Ein Alkoholtest bei dem 35-jährigen Polen ergab einen Wert von rund 2,7 Promille. Der Mann wurde aufgrund seines Zustandes vorübergehend in den Polizeigewahrsam gebracht", teilte die Polizeidirektion Dresden am Montag mit. Statt mit frischem Fisch sollte es der Übeltäter dann vielleicht mal mit einem Rollmops versuchen. Der soll ja bekanntlich gegen den Kater danach helfen.

Titelfoto: Holm Helis