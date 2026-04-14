Diebesgut im Wert von 10.000 Euro! Einbrüche in mehrere Autos im Dresdner Westen

Dresden - Unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen im Dresdner Westen in drei Autos eingebrochen.

In den vergangenen Tagen sind Täter im Dresdner Westen in drei Autos eingebrochen. (Symbolbild) © 123rf/khwaneigq

Zwischen Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, und Montagmorgen, gegen 6.10 Uhr, haben sich Unbekannte auf der Elbstraße in Dresden-Gohlis über eine Scheibe Zugang zu einem Nissan Primastar verschafft.

Dabei stahlen die Einbrecher unter anderem zwei Akkuschrauber, Lasermessgeräte, eine Dämmstoffsäge und weiteres teures Werkzeug im Wert von 10.000 Euro. Zudem beschädigten sie die Plane eines Anhängers. Der Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro.

Auch in Pieschen schlugen Täter zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9.50 Uhr, zu. Auf unbekannte Weise drangen diese in einen Citroën C4 auf der Coswiger Straße ein.

Sie demontierten einen Blinker- sowie einen Waschanlagenhebel von der Lenksäule ab. Der Schaden wird hier auf rund 70 Euro geschätzt.

Zuletzt trieben Einbrecher am Montagvormittag zwischen 8.30 Uhr und 9.25 Uhr in Gorbitz ihr Unwesen und schlugen eine Seitenscheibe einer Mercedes-C-Klasse ein. Dabei klauten sie einen Rucksack samt Tablet und Laptop.

Den Wert des Diebesguts beziffert die Polizei mit rund 1900 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.