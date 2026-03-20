Diebstahl am Bahnhof Neustadt endet für 28-Jährigen in der JVA

Dresden - Ein 28-Jähriger ist nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt am Dresdner Bahnhof Neustadt von der Polizei festgenommen worden.

Am Mittwoch hatte die Bundespolizei Dresden verstärkt am Bahnhof Neustadt zu tun. (Archivfoto) © Holm Helis

Eine Mitarbeiterin des Marktes hatte den Langfinger am Mittwoch beim Stehlen ertappt und die Beamten alarmiert, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Danach flüchtete der Verdächtige in Richtung Schlesischer Platz, wo die Polizisten ihn stellen konnten.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten ein entwendetes Parfüm sowie zwei Küchenmesser und drei im Jackenfutter versteckte Rasiermesser. Weiterhin befand sich in der Geldbörse des Mannes eine Cliptüte mit einer kristallinen weißen Substanz. Während der Überprüfung zeigte sich der Dieb nervös und reagierte verbal aggressiv, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ordnete eine vorläufige Festnahme und Haftrichtervorführung am Folgetag an.

Die Haftrichterin am Amtsgericht Dresden erließ schließlich einen Untersuchungshaftbefehl, der Mann kam am Donnerstagnachmittag in die JVA Dresden.