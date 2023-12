Dorit Gäbler unter Schock! Einbrecher verwüsteten ihre Wohnung: Wertvoller Schmuck weg

Dresden - Der Schock sitzt tief bei Sängerin Dorit Gäbler (80). Die erfolgsverwöhnte Chansonnette wurde am gestrigen späten Dienstagnachmittag ausgeplündert. Unbekannte drangen in ihr Haus in Friedewald bei Dresden ein und ließen kostbaren Schmuck im Wert von 35.000 Euro und 4000 Euro Bargeld mitgehen.