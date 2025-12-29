Dreiste Betrüger geben sich als "Unheilig"-Sänger aus und zocken Dresdnerin ab

Dresden - Betrüger haben mit einer besonders dreisten Masche eine Dresdnerin um 2900 Euro gebracht.

Die Betrüger gaben sich als "Unheilig"-Frontmann Der Graf aus. © Bildmontage: Jan Woitas, Philip Dulian/dpa

Die 56-Jährige aus Strehlen kam in den vergangenen Wochen über eine Social-Media-Plattform mit den Kriminellen in Kontakt, die sich als "Unheilig"-Frontmann Der Graf ausgaben.

Die Frau blieb die ganze Zeit im Glauben, mit dem echten Sänger der Musikgruppe zu schreiben.

Nachdem sich die Betrüger langsam das Vertrauen ihres Opfers erschlichen hatten, verlangten sie mehrmals Geld. Dazu sollte die Frau immer wieder Guthabenkarten kaufen und die Codes am Telefon durchgeben.

Die Dresdnerin verlor dadurch rund 2900 Euro.