Dreiste Betrüger geben sich als "Unheilig"-Sänger aus und zocken Dresdnerin ab
Dresden - Betrüger haben mit einer besonders dreisten Masche eine Dresdnerin um 2900 Euro gebracht.
Die 56-Jährige aus Strehlen kam in den vergangenen Wochen über eine Social-Media-Plattform mit den Kriminellen in Kontakt, die sich als "Unheilig"-Frontmann Der Graf ausgaben.
Die Frau blieb die ganze Zeit im Glauben, mit dem echten Sänger der Musikgruppe zu schreiben.
Nachdem sich die Betrüger langsam das Vertrauen ihres Opfers erschlichen hatten, verlangten sie mehrmals Geld. Dazu sollte die Frau immer wieder Guthabenkarten kaufen und die Codes am Telefon durchgeben.
Die Dresdnerin verlor dadurch rund 2900 Euro.
Als die Gauner kurz vor Weihnachten erneut Geld forderten, um Kosten für eine angebliche Operation bezahlen zu können, stutzte die Dame. Sie brach den Kontakt ab und meldete den Fall am Sonntag gegen 15.45 Uhr der Polizei.
Titelfoto: Bildmontage: Jan Woitas, Philip Dulian/dpa