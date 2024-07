Wahlkampf-Auftakt in Dresden: Elblandrevolte bedroht Politiker und zerstört Plakate

Dresden - Seit dem Wochenende dürfen Parteien in Dresden wieder Plakate zum Stimmenfang für die im September stattfindende Landtagswahl in Sachsen aufhängen. Ein paar Teenie-Rowdys haben damit einmal mehr ein Problem.

Manuel Wolf (33, Piraten) wurde von Mitgliedern der Elblandrevolte bedroht und bepöbelt. © Eric Münch

Die Elblandrevolte, dessen Mitglieder schon für den Angriff auf Matthias Ecke (41, SPD) zu Beginn des Kommunal-Wahlkampfs verantwortlich waren, zog auch in der Nacht zum Samstag wieder durch Dresden. Seit 0 Uhr in jener Nacht ist es Parteien erlaubt, in der sächsischen Landeshauptstadt zu plakatieren.

Eine Möglichkeit, die sich auch die Piraten um ihren Kandidaten Manuel Wolf (33) nicht nehmen ließen. In der Seestraße in der Altstadt trafen sie jedoch auf die rechten Jugendlichen (drei Männer, eine Frau).

"Die Personen konnten wir, unter anderem auch durch auffällige Gesichtstattoos, der Elblandrevolte zuordnen", erklärt Wolf die Begegnung in einer Mitteilung vom heutigen Montag.

"Einer aus der Gruppe hatte sich unserem Lastenrad und den Plakaten genähert. Nachdem wir ihn baten, Abstand zu halten, tat er dies zwar, allerdings pöbelte er lautstark, er würde sich unsere Gesichter merken und unsere Plakate würden dort nicht lang hängen", so der Landtagswahl-Kandidat.

Manuel Wolf deeskalierte die Situation, indem er auf den Jungen zuging. Daraufhin trennten sich die Wege des Politikers und der Elblandrevolte. In selber Nacht kam es auch zu einer Spray-Attacke auf die Geschäftsstelle der Piraten in der Neustadt.

"Wir sind uns bewusst, dass wir Glück hatten - und dass die Bedrohungen von rechts außen real und inzwischen Alltag sind", resümiert der Pirat.