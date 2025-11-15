Jede zweite Frau berichtet von Übergriffen in Bus und Bahn: Sexualisierte Gewalt in Dresden

Dresden - Dresden hat ein Sicherheitsproblem - größer, alltäglicher und brutaler, als viele wahrhaben wollen. Eine neue Umfrage der Stadt zeigt nun das volle Ausmaß sexualisierter Gewalt im öffentlichen Raum. Das Ergebnis ist erschütternd: 70 Prozent der Befragten berichten von eigenen Erfahrungen.

Gleichstellungsbeauftragte Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah (58) möchte auf die Wichtigkeit des Themas aufmerksam machen. © Steffen Fuessel

"Wir reden hier nicht über Einzelfälle. Wir reden über ein strukturelles Problem. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema, was alle Geschlechter betrifft", erklärt die Gleichstellungsbeauftragte Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah (58).

Besonders deutlich zeigt sich das bei den Häufigkeiten: 77 Prozent der Frauen, 75 Prozent der diversgeschlechtlichen Personen und immerhin 31 Prozent der Männer berichten von sexualisierter Gewalt.

Besonders alarmierend: die Fälle im ÖPNV. Jede zweite Frau berichtet von Übergriffen in Bus oder Bahn. Auf Großveranstaltungen sind es sogar 63 Prozent, die von unerwünschten Berührungen sprechen.

Weitere Hotspots im öffentlichen Raum sind deutlich benannt: Innere Neustadt, Bahnhöfe, Prohlis, Gorbitz, dazu dunkle Parks und unbeleuchtete Wege.