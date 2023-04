Explosion an Dresdner Semperoper: Dynamo-Fans ramponieren Tür

Mit Pyrotechnik wurde an der Semperoper randaliert. © Ove Landgraf

Denn ausgerechnet nach der feurigen Jubelfeier am Elbufer, steckte ein Bengalo in der Tür des Hauses.

Rund 3000 Dynamo-Fans feierten in der Nacht zum Mittwoch den 70. Geburtstag ihres Vereins. Mit dabei: Unmengen an Pyrotechnik, nicht alles davon war legal.

Nun tauchte jedoch der erste größere Schaden auf:

"In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte ein reaktives Handleuchtzeichen an einer Seitentür der Semperoper am Theaterplatz gezündet", so Polizeisprecher Marko Laske (49).

"Durch die nachfolgende Explosion bohrte sich ein Metallstück in die Holztür."