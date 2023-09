Frau an Haltestelle mit Messer bedroht und angegriffen: Täter flüchtet mit dem Bus!

Rathewalde in Hohnstein - Am gestrigen Dienstag wurde eine 20-Jährige im Hohensteiner Ortsteil Rathewalde von einem Mann (29) zunächst mit einem Messer bedroht und dann attackiert. Alarmierte Zeugen riefen die Polizei .

An der Bushaltestelle "Hocksteinschänke" kam es zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. (Symbolfoto) © 123RF/liudmilachernetska

Der Vorfall ereignete laut Polizei sich gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle "Hocksteinschänke" an der S165.

Zeugen bekamen mit, wie ein Mann und eine junge Frau eine Auseinandersetzung hatten. Der 29-Jährige bedrohte sie, woraufhin die 20-Jährige um Hilfe bat.

Schließlich attackierte der Iraker sein Gegenüber und verletzte die Frau leicht mit dem Messer. Des Weiteren zerstörte er ihr Handy.

Ein Pärchen, das mit dem Auto an der Haltestelle vorbeifuhr, erkannte die Notlage und hielt an. Schützend stellte sich die Beifahrerin vor die attackierte Frau, ehe sie mit ihr in den VW stieg und losfuhr.

Der Tatverdächtige nahm daraufhin einen Linienbus und fuhr ebenfalls vom Tatort davon.