Gewalt am Pfandautomat? Bier-Dieb pöbelt am Hauptbahnhof

Dresden - Mit Mitarbeitern angelegt? Ein 38-Jähriger soll am Sonntagabend in einem Einkaufsmarkt am Dresdner Hauptbahnhof gewütet haben.

Am Hauptbahnhof gab es am Sonntagabend wohl eine Auseinandersetzung. Im Zentrum stand ein 38-jähriger Mann. (Archivfoto) © Holm Helis

Wie die Bundespolizei mitteilte, hätten Zeugen von "massiven" Beleidigungen eines Mannes gegenüber drei Angestellten des Ladens berichtet.

Auslöser wäre ein Einkaufswagen gewesen. Der 38-Jährige wäre davon ausgegangen, man hätte diesen ohne seinen Wunsch weggeschoben. Dann hagelte es offenbar Beschimpfungen.

Beamte nahmen sich dem Fall an. Der Mann, bei dessen Kontrolle auch unbezahltes Bier im Rucksack gefunden wurde, erhob dabei schwere Vorwürfe gegen einen der Sicherheitsmitarbeiter (39).