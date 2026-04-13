Gewalt am Pfandautomat? Bier-Dieb pöbelt am Hauptbahnhof
Dresden - Mit Mitarbeitern angelegt? Ein 38-Jähriger soll am Sonntagabend in einem Einkaufsmarkt am Dresdner Hauptbahnhof gewütet haben.
Wie die Bundespolizei mitteilte, hätten Zeugen von "massiven" Beleidigungen eines Mannes gegenüber drei Angestellten des Ladens berichtet.
Auslöser wäre ein Einkaufswagen gewesen. Der 38-Jährige wäre davon ausgegangen, man hätte diesen ohne seinen Wunsch weggeschoben. Dann hagelte es offenbar Beschimpfungen.
Beamte nahmen sich dem Fall an. Der Mann, bei dessen Kontrolle auch unbezahltes Bier im Rucksack gefunden wurde, erhob dabei schwere Vorwürfe gegen einen der Sicherheitsmitarbeiter (39).
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Dieser soll ihn im Pfandraum des Markts mehrfach ins Gesicht geschlagen habe.
Nun laufen Ermittlungen wegen Beleidigung, Diebstahls sowie Körperverletzung.
Titelfoto: Fotomontage: Marcus Brandt/dpa//Holm Helis