Gewalttätige Jugendgruppe zerschlagen! Ermittler nehmen zwei Anführer (14, 18) fest

Die Polizei Dresden hat zwei Anführer einer gewalttätigen Jugendbande identifiziert und festgenommen. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Seit Anfang Januar beschäftigte die Dresdner Beamten die Jugendgruppe, die sich "212" nannte und für mehrere Gewaltdelikte im Dresdner Süden verantwortlich war.

Das erste Mal trat die kriminelle Gruppierung am 5. Januar in Erscheinung. Vier zunächst unbekannte Täter hatten gegen 18.30 Uhr einen 17-Jährigen und einen 16-Jährigen im Treppenhaus eines Wohnhauses an der Prohliser Allee beraubt und verletzt.

In den folgenden Wochen beging die Täter-Gruppe fast täglich solche Straftaten. Bereits am 14. Januar konnten Ermittler der Sonderkommission Iuventus einen ersten "Anstifter" vorläufig festnehmen.

Der 14 Jahre junge Deutsch-Jordanier wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

Fünf Tage später konnten die Beamten einen weiteren Anführer, einen 18-jährigen Syrer, identifizieren. Auch gegen diesen erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehl.