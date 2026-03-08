2.862
Männer berauben Frau an Dresdner Kreuzkirche: Passanten nehmen Verfolgung auf
Dresden - Diebstahl am helllichten Tag! Eine Frau (67) ist im Bereich der Dresdner Kreuzkirche am Freitagmittag zwei Männern zum Opfer gefallen.
Nach Polizeiangaben ging das Duo auf die 67-Jährige zu und verwickelte sie in ein Gespräch.
Plötzlich wurde es rabiat: Die Täter entrissen der Frau ihre Handtasche und flüchteten.
Der Vorfall blieb jedoch nicht unbeobachtet. Passanten nahmen die Verfolgung auf. Zugleich waren auch alarmierte Beamte im Einsatz.
Ihnen gelang es, einen Verdächtigen (17) zu stellen.
Die Geschädigte erhielt ihre Handtasche zurück. Gegen den Deutschen und einen bislang Unbekannten laufen Ermittlungen wegen Raubes.
