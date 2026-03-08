Männer berauben Frau an Dresdner Kreuzkirche: Passanten nehmen Verfolgung auf

Dresden - Diebstahl am helllichten Tag! Eine Frau (67) ist im Bereich der Dresdner Kreuzkirche am Freitagmittag zwei Männern zum Opfer gefallen.

Zwei Männer hatten es am Freitagmittag an der Kreuzkirche auf die Handtasche einer Frau abgesehen. (Archivbild) © Holm Helis

Nach Polizeiangaben ging das Duo auf die 67-Jährige zu und verwickelte sie in ein Gespräch.

Plötzlich wurde es rabiat: Die Täter entrissen der Frau ihre Handtasche und flüchteten.

Der Vorfall blieb jedoch nicht unbeobachtet. Passanten nahmen die Verfolgung auf. Zugleich waren auch alarmierte Beamte im Einsatz.

Ihnen gelang es, einen Verdächtigen (17) zu stellen.