Nach nächtlicher Verfolgungsjagd: Polizei schnappt illegale Raser

Dresden - Eine nächtliche Verfolgungsjagd endete am Montag am Dresdner Flughafen : Einer Polizeistreife fielen auf der Hansastraße ein BMW X6 (Fahrer: 55) sowie ein Mercedes S36 AMG (Fahrer: 40) auf. Beide fuhren mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit Richtung A4.

Die beiden Raser lieferten sich Richtung Flughafen ein Straßenrennen. (Symbolfoto) © Bildmontage: 123rf/aija444, 123rf/ogonekipit

Zwischen den beiden soll es auf der Strecke über die Radeburger Straße, A4 bis zur Abfahrt Flughafen und weiter auf der Hermann-Reichelt-Straße zu einem illegalen Autorennen ausgeartet sein.

Dabei rasten der BMW- sowie Mercedes-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 km/h rechts und links an anderen Autos vorbei.

Außerdem überholten sich, laut Polizei, die Autos gegenseitig, teilweise auch in Bereichen mit Gegenverkehr oder dichtem Verkehr.

Auch rote Ampeln ignorierten die Raser gekonnt.

Am Dresdner Flughafen wurden die beiden Autofahrer dann von den Beamten gestoppt.