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Mann will Laden ohne zu bezahlen verlassen, dann bedroht er Kassiererin mit Softair-Pistole

Am Donnerstag hat ein mutmaßlicher Ladendieb in Prohlis eine Kassiererin mit einer Softair-Pistole bedroht. Die Polizei hat ihn festgenommen.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - In Prohlis hat ein mutmaßlicher Ladendieb eine Kassiererin mit einer Softair-Pistole bedroht.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt am Jacob-Winter-Platz in Prohlis. (Archivfoto)
Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag in einem Einkaufsmarkt am Jacob-Winter-Platz in Prohlis. (Archivfoto)  © Norbert Neumann

Der 42-Jährige habe sich laut Informationen der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16.25 Uhr in einem Einkaufsmarkt am Jacob-Winter-Platz Eis und Getränke eingesteckt.

Anschließend wollte er mit vollem Rucksack, und ohne zu bezahlen, den Laden verlassen.

Als eine Kassiererin den vermeintlichen Langfinger ansprach, zog er plötzlich eine Pistole aus der Hosentasche und drohte der Frau damit.

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Alarmierte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen wenig später stellen.

Bei einer Untersuchung fanden die Beamten die Tatwaffe sowie die gestohlenen Lebensmittel im Wert von zwölf Euro. Gegen den 42-Jährigen wird nun wegen Raubes ermittelt.

Titelfoto: Norbert Neumann

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