 1.747

"Menschenleben gefährdet": Anwohner schildert erschreckenden Vorfall in Pieschen

Am frühen Samstagmorgen loderten plötzlich Flammen vor einem Haus auf der Leisniger Straße in Dresden. Ein Betroffener macht den Vorfall öffentlich.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Während die Anwohner noch schliefen, loderten am frühen Samstagmorgen plötzlich Flammen vor einem Haus auf der Leisniger Straße in Dresden-Pieschen. Ein Betroffener macht den erschreckenden Vorfall öffentlich.

Bislang Unbekannte zündeten am frühen Samstagmorgen einen Zeitungsstapel auf der Leisniger Straße in Pieschen an.
Bislang Unbekannte zündeten am frühen Samstagmorgen einen Zeitungsstapel auf der Leisniger Straße in Pieschen an.  © privat

"Es ist unglaublich, dass Menschenleben durch solch eine dumme Aktion gefährdet wurden", sagt der Mieter, der lieber namentlich nicht genannt werden möchte, im Gespräch mit TAG24.

Gegen 4 Uhr seien die Nachbarn im Erdgeschoss durch ihre Rauchmelder geweckt worden. "Vor dem Eingang brannten Zeitungen, die von den Kurieren immer dort abgelegt werden." Das Feuer habe auch auf die Haustür übergegriffen. "Der Rauch stieg in unserem Treppenhaus empor."

Die Feuerwehr habe den Brand innerhalb von 20 Minuten löschen können. "Wir hatten wirklich Glück, dass die Nachbarn zu Hause waren", erzählt der Anwohner, der zwar schon Graffiti-Schmierereien, jedoch noch keine mutwillig gelegten Brände in seiner Straße erlebt habe. "Das ist schon beängstigend - gerade, wenn man Familie hat."

Dresden: Frau meldet über Notruf betrunkenen Autofahrer vor sich: Dann wird es völlig kurios
Dresden Crime Frau meldet über Notruf betrunkenen Autofahrer vor sich: Dann wird es völlig kurios

Die Polizei teilt auf Anfrage mit, dass man wegen des Verdachts der Brandstiftung gegen unbekannt ermittelt. "Verletzte gab es nicht", so ein Sprecher.

Der Brand hinterließ deutliche Spuren an der Eingangstür.
Der Brand hinterließ deutliche Spuren an der Eingangstür.  © privat
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Das Gebäude wurde belüftet. In der Eingangstür klaffen nun große, verkohlte Löcher. "Das wird bestimmt teuer", schätzt der Mieter die bislang unbekannte Schadenshöhe ein.

Titelfoto: Montage: privat (2)

Mehr zum Thema Dresden Crime: