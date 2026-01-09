Mit ordentlich Speed unterwegs: Einsatzkräfte stoppen getuntes Fahrrad auf der Flügelwegbrücke

Dresden - Diese Geschwindigkeit war maximal verdächtig: In der Nacht zu Freitag ist ein E-Bike-Fahrer (39) mit rund 50 km/h durch Dresden gebrettert.

Polizisten haben auf der Flügelwegbrücke ein manipuliertes Fahrrad aus dem Verkehr gezogen. (Archivbild) © Steffen Füssel

Einsatzkräfte stoppten den Mann deshalb kurz vor 3 Uhr auf der Flügelwegbrücke und unterzogen ihn einer Kontrolle, teilte die Polizei mit.

Dabei fiel den Beamten auf, dass am Fahrrad ein Gasgriff verbaut war und man bereits ohne Treten mehr als 25 km/h erreichen konnte.

"Damit war das Zweirad als Motorrad einklassifiziert, das versicherungspflichtig war und wofür eine Fahrerlaubnis erforderlich ist", heißt es.

Beide Anforderungen waren nicht erfüllt, wie die Ordnungshüter feststellen mussten.